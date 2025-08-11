Временные ограничения сняты в аэропорту Калуги

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее запрет на вылет и посадку самолетов был введен в аэропорту Волгограда и Саратова. По словам представителя Росавиации, мера призвана обеспечить безопасность отправлений.

Также ограничения на работу вводились в аэропорту Нижнего Новгорода. Аэропорт временно не принимал и не выпускал самолеты. Однако позже воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.