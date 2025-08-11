11 августа, 11:24Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Калуги
Фото: depositphotos/Shebeko
Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ранее запрет на вылет и посадку самолетов был введен в аэропорту Волгограда и Саратова. По словам представителя Росавиации, мера призвана обеспечить безопасность отправлений.
Также ограничения на работу вводились в аэропорту Нижнего Новгорода. Аэропорт временно не принимал и не выпускал самолеты. Однако позже воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.