Ограничения на полеты введены в аэропортах Волгограда и Саратова

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Временные ограничения на вылет и посадку самолетов введены в аэропорту Волгограда и Саратова, предупредил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, запрет на полеты призван обеспечить безопасность отправлений.

Ранее Россия предложила Монголии возобновить прекращенные во время пандемии коронавируса регулярные авиарейсы Улан-Батор – Москва – Берлин. Отмечается, что Монголия может принимать у себя самолеты, принадлежащие только России.

В настоящее время монгольские авиакомпании не осуществляют полеты в Россию, а перевозчики РФ летают в Монголию из Иркутска и Красноярска. При этом в 2024 году "Аэрофлот" открыл новое направление в Улан-Батор на основании соглашения с красноярской авиакомпанией "Красавиа".