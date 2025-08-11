Ограничения введены в аэропорту Казани

Фото: 123RF/serjio74

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропорту Казани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Ранее запрет на полеты воздушных судов был введен в аэропорту Самары. Аналогичные меры в настоящий момент действуют в аэропортах Волгограда и Саратова. Ограничения также призваны обеспечить безопасные условия для посадки и вылета самолетов.

Также ограничительные меры ранее объявлялись в авиаузлах Нижнего Новгорода и Калуги. Спустя некоторое время гавани восстановили работу в штатном режиме.