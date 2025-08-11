Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 12:31

Транспорт

Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Самары

Фото: 123RF/vkrupenkin

Временные ограничения на полеты воздушных судов введены в аэропорту Самары, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, меры распространились на авиагавань с целью обеспечения безопасности полетов.

Аналогичный запрет в настоящий момент действует в аэропортах Волгограда и Саратова. Ограничения также призваны обеспечить безопасные условия для посадки и вылета самолетов.

Также ограничительные меры ранее объявлялись в авиаузлах Нижнего Новгорода и Калуги. Спустя некоторое время гавани восстановили работу в штатном режиме.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика