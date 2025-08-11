11 августа, 12:31Транспорт
Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Самары
Фото: 123RF/vkrupenkin
Временные ограничения на полеты воздушных судов введены в аэропорту Самары, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
По его словам, меры распространились на авиагавань с целью обеспечения безопасности полетов.
Аналогичный запрет в настоящий момент действует в аэропортах Волгограда и Саратова. Ограничения также призваны обеспечить безопасные условия для посадки и вылета самолетов.
Также ограничительные меры ранее объявлялись в авиаузлах Нижнего Новгорода и Калуги. Спустя некоторое время гавани восстановили работу в штатном режиме.