Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Самары

Фото: 123RF/vkrupenkin

Временные ограничения на полеты воздушных судов введены в аэропорту Самары, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, меры распространились на авиагавань с целью обеспечения безопасности полетов.

Аналогичный запрет в настоящий момент действует в аэропортах Волгограда и Саратова. Ограничения также призваны обеспечить безопасные условия для посадки и вылета самолетов.

Также ограничительные меры ранее объявлялись в авиаузлах Нижнего Новгорода и Калуги. Спустя некоторое время гавани восстановили работу в штатном режиме.