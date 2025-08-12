Форма поиска по сайту

12 августа, 05:55

Транспорт

План "Ковер" введен в Пензенской области

Фото: depositphotos/Chalabala

На территории Пензенской области введен план "Ковер", действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

В целях безопасности граждан в области также введены временные ограничения работы мобильного интернета.

В ночь на 11 августа временные ограничения также вводились в пензенском аэропорту для обеспечения безопасности полетов в регионе.

Спустя примерно два часа ограничения были отменены, воздушная гавань вновь начала работать в штатном режиме.

транспортрегионы

