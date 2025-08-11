Форма поиска по сайту

11 августа, 04:15

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Пензы

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Пензы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в воздушной гавани города Ухты. Спустя некоторое они были сняты, авиагавань возобновила прием и выпуск самолетов.

Также 10 августа ограничения коснулись аэропортов Владикавказа, Грозного и Магаса. Через несколько часов воздушные гавани этих городов вернулись к работе в штатном режиме.

