Возобновлена продажа билетов на рейсы между Дамаском и Москвой

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Коммерческая сирийская авиакомпания Sham Wings возобновила продажу билетов на рейсы между Дамаском и Москвой, сообщает ТАСС.

Между тем представитель авиакомпании призвал учитывать, что окончательное решение о возобновлении полетов и, соответственно, возможности выполнения рейса, остается за авиационными властями страны.

По его словам, в настоящее время можно купить билеты на рейс из Дамаска в Москву 18 декабря и в обратном направлении – на 19 декабря. Согласно данным на официальном сайте перевозчика, время в полете между двумя городами составляет 5 часов 15 минут, а рейсы выполняются по средам в Москву и по четвергам – из Москвы. Место в эконом-классе из сирийской столицы в аэропорт Шереметьево составляет 77 тысяч 383 рубля, а из российской столицы в Дамаск – 44 тысячи 679 рублей.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Дамаска не работает, ориентировочно, до вечера 18 декабря, а международный аэропорт Алеппо – до вечера 17 декабря. При этом воздушное пространство страны закрыли для полетов всех типов воздушных судов до вечера 22 декабря.

Представитель авиакомпании Syrian Air сообщил, что перевозчик не исключает возобновление полетов с 18 декабря. При этом, согласно онлайн-системе бронирования, их ближайший рейс в московский аэропорт Внуково возможен пока лишь 29 декабря и все билеты на него проданы.

8 декабря рейсы авиакомпании Syrian Air между Москвой и Дамаском отменили и исключили из онлайн-расписания аэропорта Внуково. Представители Росавиации, комментируя ситуацию, обратили внимание, что полеты гражданских воздушных судов российских авиакомпаний над территорией Сирии запрещены с сентября 2013 года.

При этом, по данным портала flightradar24, последний пассажирский самолет вылетел из аэропорта Дамаска в 00:56 по московскому времени. Он оказался лайнером сирийской частной авиакомпании Cham Wings Airlines и направлялся в Шарджу (ОАЭ).

Вооруженная оппозиция и боевики взяли под контроль Дамаск 8 декабря. При этом бывший президент Сирии Башар Асад покинул свою должность и вылетел из страны.

Взявшие власть оппозиционеры предложили создать единое переходное правительство. Главой временного правительства назначен Мухаммед Аль-Башир.

Впоследствии он сообщил, что состав временного правительства был сформирован, его целью станет контроль безопасности, поддержание стабильности и недопущение распада государства.