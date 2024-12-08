Рейсы между РФ и Сирией отменены и удалены из онлайн-расписания аэропорта Внуково

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Рейсы авиакомпании Syrian Air между Москвой и Дамаском, которые должны были состояться 8 декабря, отменены и исключены из онлайн-расписания аэропорта Внуково, передает ТАСС.

Так, планировалось, что рейс RB 441 прибудет в Москву в 09:30 по московскому времени, а рейс RB 442, вылетающий в Дамаск, должен был приземлиться в 15:00 по московскому времени.

Представители Росавиации, комментируя ситуацию, обратили внимание, что полеты гражданских воздушных судов российских авиакомпаний над территорией Сирии запрещены с сентября 2013 года.

При этом, по данным портала flightradar24, последний пассажирский самолет вылетел из аэропорта Дамаска в 00:56 по московскому времени. Он оказался лайнером сирийской частной авиакомпании Cham Wings Airlines и направлялся в Шарджу (ОАЭ).

Боевики террористических формирований установили контроль над Дамаском утром 8 декабря. По их словам, они вошли в сирийскую столицу, не обнаружив никаких признаков развертывания армии. После этого местный аэропорт прекратил принимать и отправлять рейсы.

По данным СМИ, президент страны Башар Асад покинул Дамаск, улетев на самолете. Позже предположительный борт главы государства пропал с радаров карт.

Спустя некоторое время премьер-министр Сирии Мухаммед аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем. Он также призвал граждан не наносить ущерба государственной собственности.

В свою очередь правительство Сирии получило гарантии безопасности от боевиков. Члены кабмина вновь начнут выполнять свои обязанности на рабочих местах в течение двух дней.