Глава РЖД Белозеров: необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности на ж/д

08 июня, 12:30Транспорт
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В России нужно принять дополнительные меры для обеспечения безопасности на железной дороге. Об этом заявил глава "Российских железных дорог" Олег Белозеров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Глава РЖД отметил, что теракт в Брянской области показал необходимость дополнительных действий вместе со спецслужбами и региональными подразделениями.
Белозеров подчеркнул, что приоритетом РЖД является безопасность.
31 мая в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился на проезжавший под ним пассажирский поезд рейсом Климов – Москва. Внутри состава находились 388 пассажиров. Из них 7 человек погибли и 122 пострадали.
Владимир Путин заявил, что решения о теракте на железной дороге в Брянской области "принимались на Украине на политическом уровне". Глава государства назвал инцидент целенаправленным ударом по гражданским лицам, отметив, что по всем международным нормам такие действия называются терроризмом.
СК квалифицировал подрывы на железной дороге в Брянской и Курской областях как теракты