Глава РЖД Белозеров: необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности на ж/д

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В России нужно принять дополнительные меры для обеспечения безопасности на железной дороге. Об этом заявил глава "Российских железных дорог" Олег Белозеров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава РЖД отметил, что теракт в Брянской области показал необходимость дополнительных действий вместе со спецслужбами и региональными подразделениями.

Белозеров подчеркнул, что приоритетом РЖД является безопасность.

31 мая в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился на проезжавший под ним пассажирский поезд рейсом Климов – Москва. Внутри состава находились 388 пассажиров. Из них 7 человек погибли и 122 пострадали.

Владимир Путин заявил, что решения о теракте на железной дороге в Брянской области "принимались на Украине на политическом уровне". Глава государства назвал инцидент целенаправленным ударом по гражданским лицам, отметив, что по всем международным нормам такие действия называются терроризмом.