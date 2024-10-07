07 октября, 22:46Транспорт
Росавиация приостановила сертификат "Витязь-Аэро" по техобслуживанию Ми-8 и Ми-2
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Росавиация приостановила сертификат камчатской авиакомпании "Витязь-Аэро" по техническому обслуживанию вертолетов Ми-8 и Ми-2 на 120 дней. Об этом в своем телеграм-канале заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
"В настоящий момент для выполнения технического обслуживания авиатехники "Витязь-Аэро" должна обратиться в организацию с действующим сертификатом, выданным Росавиацией и позволяющим выполнять необходимые формы техобслуживания эксплуатируемой авиатехники", – отметил он.
По словам Кореняко, во время внеплановой проверки авиакомпании из-за катастрофы Ми-8Т в августе специалисты выявили в "Витязь-Аэро" нарушения воздушного законодательства, связанные с поддержанием летной годности судов, порядком хранения авиационной техники и качеством выполнения технического обслуживания.
Выявленные несоответствия не были устранены в предписанный срок, уточнил представитель Росавиации.
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" пропал с радаров 31 августа. Он следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка, на борту находились 22 человека.
Позже спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета и тела людей, погибших в результате крушения. При этом экипаж Ми-8 не сообщал о неполадках после вылета.
По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. В качестве основных версий крушения следователи рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.
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