Авиамаршруты скорректировали из-за активности вулканов на Камчатке

Фото: depositphotos/Shebeko

"Камчатское авиационное предприятие" изменило некоторые маршруты для обхода зон возможного пеплопада вулканов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

"Например, если раньше при полете из Петропавловска-Камчатского в село Тиличики самолет следовал через восточное побережье Камчатки, то теперь маршрут проложен так, чтобы борт сначала направлялся к западному побережью, а затем поворачивал на Тиличики", – говорится в сообщении.

При этом существенных изменений во времени в пути нет.

В свою очередь, в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН указали, что вершинное эксплозивно-эффузивное извержение Ключевского вулкана с выносом пепла до 15 километров продолжится. Также в регионе возможно подтопление федеральной трассы Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск.

"Аэрозольные и пепловые облака могут представлять опасность для полетов по международным и местным авиалиниям. В связи с излиянием лавового потока по западному склону существует опасность движения грязевых потоков по леднику Богдановича и реке Студеная", – уточнила пресс-служба учреждения.

В настоящее время пепловый шлейф составляет 12 километров в высоту. Он протягивается на северо-восток. Небольшие пеплопады были зафиксированы в поселках Ключи и Усть-Камчатск, а авиационный цветовой код вулкана объявлен красным.

Извержение Ключевского началось после мощного землетрясения магнитудой до 8,7, произошедшего на Камчатке 30 июля. Оно стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений.

После этого произошло еще несколько афтершоков, а также на побережье полуострова были замечены волны цунами высотой 3–4 метра.

По мнению ученых, землетрясение на Камчатке серьезно отразится на экологии региона. Из-за него некоторые острова могут исчезнуть или появиться новые.

