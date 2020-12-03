Движение на дублере Ленинградского проспекта ограничат на 3 дня

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Движение транспорта ограничат на участке дублера Ленинградского проспекта, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Проехать нельзя будет по одной–двум полосам на участке от улицы Маршала Шапошникова до 1-го Боткинского проезда. Ограничения будут действовать в течение трех дней.

Автомобилистов предупредили о возможных затруднениях движения. Выезжать на ТТК можно через разворот под Тверским путепроводом или через Правую Дворцовую аллею. Также для объезда можно пользоваться Северо-Западной хордой.

Накануне в коллекторе на Ленинградском проспекте произошел пожар. Огонь потушили. Теперь там проводятся восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что на участке Хлебного переулка ограничат движение транспорта в связи с проведением работ. Меры продлятся с 30 ноября 2020 года по 25 апреля 2021.

Также стало известно, что с 14 ноября 2020 года по 31 марта 2022 года на участке улицы Барклая из-за ремонта путепровода перекроют движение.