Новую социальную сеть Now запустили в России

14:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В России запущено бета-тестирование новой социальной сети Now. Об этом сообщается в телеграм-канале соцсети.
Уточняется, что за семь часов новыми пользователями соцсети стали более 10 тысяч человек. В компании заявили, что ведут работу над развитием сервиса и приложения.
"В пике было две тысячи запросов в секунду, с нагрузкой справились. Благодарим вас за теплые слова и поддержку", – говорится в сообщении.
Скачать бета-версию приложения Now для Android и iOS можно на сайте социальной сети.
Накануне разработчики "Россграма", российского аналога Instagram (признан экстремистским и запрещен в РФ), показали рабочий прототип своего приложения. В начале видеопрезентации создатель соцсети Александр Зобов продемонстрировал работу приложения. Он показал, как устроена лента "Россграма", попробовал загрузить фото, видео и сторис, а также уделил внимание стандартным функциям всех соцсетей: возможности оставлять лайки, комментировать публикации и подписываться на других пользователей.
28 марта суд постановил, что Meta, признанная в РФ экстремистской и запрещенная в РФ, нарушает права россиян и несет угрозу конституционному строю России. Согласно постановлению, компания распространяет на территории России материалы, содержащие призывы к насильственным действиям экстремистского характера в отношении граждан.
21 марта Тверской суд Москвы признал Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. В суде сочли, что деятельность Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена в РФ), которой принадлежат соцсети, направлена против России и вооруженных сил страны.
Причиной такого решения стали заявления компании о разрешении в своих соцсетях призывов к насилию против российских военных. При этом отмечалось, что это не распространяется на гражданское население.
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