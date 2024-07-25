CrowdStrike разослала сотрудникам подарочные карты на 10 долларов из-за сбоя

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Руководство американской IT-компании CrowdStrike направило собственным сотрудникам подарочные карты на 10 долларов в качестве поощрения в связи с переработками, связанными с восстановлением систем после глобального сбоя. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо представителя корпорации Дэниэла Бернарда.

Представитель CrowdStrike попросил прощения у сотрудников, которые на протяжении долгого времени пытались восстановить систему после глобального сбоя. В связи с тем, что им пришлось выполнять "дополнительную работу", каждому вручили подарочный код для сервиса доставки еды Uber Eats, чтобы работники смогли купить "чашку кофе или поздний перекус за счет компании".

В свою очередь, еще один представитель компании Кристен Спис не стала называть точное число сотрудников, которые получили подарочные карты. При этом, по ее словам, клиентам подобные презенты не направляли.

Утром 19 июля произошел масштабный сбой в работе Microsoft. В связи с этим банки и аэропорты столкнулись с проблемами в работе собственных систем.

Позже в корпорации сообщили о постепенном восстановлении ситуации после сбоя. При этом сбой не повлиял на работу аэропортов Домодедово и Шереметьево в Москве. Он также не затронул деятельность аэропортов, связи, банковских и иных служб большей части стран Содружества независимых государств.

Глава американского поставщика кибербезопасности CrowdStrike, осуществлявшего обновление системы, из-за которого произошел глобальный сбой, Джордж Курц сообщил, что информация о клиентах после сбоя находится под защитой.

