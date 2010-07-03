Смартфоны Huawei лишатся процессоров из-за санкций США

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Британская корпорация ARM обратилась к своим сотрудникам с требованием прекратить все деловые контакты с Huawei.

Как сообщает "Би-би-си", персонал должен прервать все действующие контакты, а также прекратить оказание технической поддержки с китайской компанией.

ARM поставляет технологии компаниям, которые осуществляют производство микропроцессоров для мобильных телефонов, передает "Комсомольская правда".

16 мая министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности. Позже ведомство разрешило компании временно возобновить деятельность.

Однако от сотрудничества с Huawei отказались в Google. Китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Play Market, Chrome, Gmail, YouTube, карты.

Тем не менее руководство Huawei заверило клиентов компании, что продолжит обслуживание своих устройств по всему миру. Пользователям пообещали предоставлять все необходимые обновления для системы безопасности.