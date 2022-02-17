Сайт МИД РФ заработал после непродолжительных перебоев

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сайт МИД РФ снова доступен после непродолжительных перебоев, связанных с работой техслужб.

Неполадки начались после того, как министерство опубликовало одиннадцатистраничный текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. По предположениям пользователей, сбой связан с большим числом желающих ознакомиться с документом и увеличившейся нагрузкой на сайт.

В начале января были проведены российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Поводом для них стали проекты соответствующих договоров с США и НАТО, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.

В конце января США и НАТО в письменном виде передали России свои ответы на предложения по гарантиям безопасности. Позже тексты документов опубликовала испанская газета El Pais. В них Запад призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

