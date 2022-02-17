МИД РФ опубликовал текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Посол США в России Джон Салливан получил письменную реакцию Москвы на ответ по гарантиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Документ состоит из 11 страниц. При этом в министерстве рассказали, что США не дали конструктивного ответа на основные элементы проекта.

"Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны удобные темы, которые, в свою очередь, перекручены в сторону создания преимуществ для США и их союзников", – говорится в сообщении.

Также в МИД добавили, что нарастающая военная активность США и НАТО возле российских рубежей вызывает тревогу.

"Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей", – говорится в документе.

В министерстве отметили, что Россия будет вынуждена реагировать, в том числе с помощью военно-технических средств, в случае отсутствия готовности со стороны США договариваться о юридически обязывающих гарантиях безопасности.

В начале января были проведены российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Поводом для них стали проекты соответствующих договоров с США и НАТО, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.

В конце января США и НАТО в письменном виде передали России свои ответы на предложения по гарантиям безопасности. Позже тексты документов опубликовала испанская газета El Pais. В них Запад призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

