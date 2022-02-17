Глава МИД Франции заявил, что норм безопасности в Европе больше нет

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан высказал мнение, что норм безопасности и стабильности в Европе больше не существует. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times.

Глава французского МИД пояснил, что сейчас соглашения о контроле над вооружениями устарели и не имеют никакого значения.

"В то время как Россия требует стабильности, гарантий, с нашей стороны тоже исходит требование стабильности и гарантий", – сказал Ле Дриан.

Дипломат выразил уверенность, что Европе необходимы гарантии безопасности.

"Мы готовы обсуждать это, обсуждать все", – сказал глава МИД Франции.

Кроме того, Ле Дриан призвал дождаться окончания маневров российских войск в Белоруссии, в Черном море и у границы Украины.

В начале января были проведены российско-американские переговоры по теме гарантий безопасности. Поводом для них стали проекты соответствующих договоров с США и НАТО, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.

В конце января США и НАТО в письменном виде передали России свои ответы на предложения по гарантиям безопасности. Позже тексты документов опубликовала испанская газета El Pais. В них Запад призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.