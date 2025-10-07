Робот Tesla появился на голливудской красной дорожке и показал Джареду Лето приемы кунг-фу

Фото: x.com/Tesla Optimus

Гуманоидный робот Optimus от компании Tesla прошелся по красной дорожке в Голливуде и показал американскому актеру и музыканту Джареду Лето несколько приемов кунг-фу. Об этом сообщается на странице робота в соцсети X.

"Попытался устроить драку на премьере "Трон: Арес", – говорится в публикации.

Ранее американский предприниматель Илон Маск рассказал, что робот Optimus научился ходьбе по пересеченной местности. В этом ему помогли нейросети. Также бизнесмен показал видео, на котором Optimus спускается с холма и поднимается обратно.

Робота от компании Tesla представили осенью 2021 года. Новая версия появилась в декабре 2023-го. Он умеет не только ходить, но и манипулировать хрупкими предметами, не нанося им повреждений.

Илон Маск считает, что Optimus вполне способен стать хорошим компаньоном и помощником для человека. Массовое производство роботов Tesla планирует запустить в 2026 году.

