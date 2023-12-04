Чиновникам в РФ хотят запретить использовать иностранные мессенджеры в личных целях

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Российским госслужащим хотят запретить использование иностранных мессенджеров в личных целях. Письмо с соответствующим предложением зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный отправил в адрес вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, сообщает газета "Известия".

По словам Выборного, на сегодняшний день последствия утечки конфиденциальных сведений могут быть необратимы. Это особенно важно для госслужащих, которые имеют доступ к документам для служебного пользования и прочим секретным бумагам.

Некоторые страны уже приняли соответствующие меры на фоне подобной проблемы, отмечает депутат. К примеру, недавно французские власти запретили своим министрам использовать иностранные сети.

Парламентарий сообщил, что на сегодня чиновникам уже не рекомендуется пользоваться техникой компании Apple, однако получить сведения о человеке можно с любого телефона, если у того есть аккаунт в иностранных мессенджерах.

В связи с этим необходимо усилить цифровую безопасность и не дать злоумышленникам ни малейшего шанса, подчеркнул Выборный.

Летом 2023 года стало известно, что спецслужбы США заразили несколько тысяч смартфонов Apple вирусом. С помощью него они якобы следили за деятельностью российских дипломатов в странах НАТО, СНГ, Израиля, Сирии и Китая.

После этого некоторые российские ведомства запретили сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях. Рекомендации были распространены в Минпромторге, Минпросвещения, "Ростехе", Центризбиркоме и других госструктурах.

МИД РФ прокомментировал информацию о шпионаже США посредством техники Apple