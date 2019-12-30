Суд отказался рассматривать дело Масляевой в особом порядке

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Мещанский суд столицы рассмотрит в общем порядке дело бывшего главного бухгалтера автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Решение суда обосновано тем, что Масляева подозревается в нарушении условий досудебного соглашения. В ходе процесса были озвучены показания бывшего главбуха "Седьмой студии", которые противоречили договору. Таким образом, просьба прокурора и самой женщины об особом рассмотрении дела была отклонена.

Ранее в суде приступили к повторному рассмотрению дела АНО "Седьмая студия". Прокуратуре было отказано в просьбе об избрании подсудимым меры пресечения в виде подписке о невыезде. Нина Масляева заявила, что признает свою вину, но указала на других фигурантов дела, как организаторов преступной схемы.

На данный момент подсудимыми по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере проходят художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.

По версии следствия, фигуранты дела похитили более 133 миллионов из госфинансирования, выделенного "Седьмой студии" на проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа". Подсудимые якобы завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках программы.

Уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой было выделено в отдельное производство. Она признала факт завышения стоимости спектаклей. В ходе процесса Мещанский суд вернул дело в отношении Масляевой в прокуратуру. Сообщалось, что в обвинительном заключении не была конкретизирована роль женщины в инкриминируемом преступлении. Впоследствии, дело зарегистрировали повторно.

В ноябре в министерстве культуры РФ поддержали иск к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии". Ведомство требует взыскать с подсудимых 133 миллиона рублей.

По делу о мошенничестве Мещанский суд назначил уже третью экспертизу. Предыдущая экспертиза установила, что на реализацию проекта "Платформа" требовалось не менее 260 миллионов рублей, в то время как "Седьмая студия" получила от Минкультуры только 216. Сторона обвинения, в свою очередь, сочла выводы экспертов необъективными.

