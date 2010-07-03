Суд отказался брать с Серебренникова подписку о невыезде

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Мещанский суд Москвы в ходе повторного процесса отказался удовлетворять просьбу прокуратуры о взятии с режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии" подписки о невыезде, сообщает ТАСС.

Прокуратура настаивала, что без всякой меры пресечения режиссер может скрыться от суда. Защита же выступала против, поскольку подписка ограничит творческие планы фигурантов.

Судья объяснила свое решение тем, что только тяжесть предъявленного обвинения, без доказательств намерения скрыться или помешать правосудию, не является основанием для избрания меры пресечения.

Ранее Могорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру уголовного дела "Седьмой студии". Дело направили в Мещанский суд на новое рассмотрение.

Гособвинение в апелляции возражало против возврата дела в надзорное ведомство. По мнению прокурора Михаила Резниченко, суд не мотивировал свое предложение, а в обвинении фигурантов противоречий нет.

Дело вернули в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении, которое содержит противоречия, препятствующие его рассмотрению и постановлению приговора.

До этого суд отменил фигурантам дела прежнюю меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По делу "Седьмой студии" проходят худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин. Все они не признают вину.

В отдельном производстве находятся материалы в отношении экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой. Масляева заключила сделку со следствием, Воронову объявили в розыск и заочно арестовали.

По данным следствия, фигуранты дела завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта "Платформа", на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Ведомство, выступающее как потерпевшая сторона, выдвинуло требования о взыскании суммы к режиссеру и другим фигурантам.

