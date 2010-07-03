Прокуратура просит взять с Серебренникова подписку о невыезде

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Прокуратура просит взять с режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии" подписку о невыезде.

"На данный момент у фигурантов дела нет никакой меры пресечения, что дает им возможность скрыться. Гособвинение просит избрать всем фигурантам дела меру пресечения в виде подписки о невыезде", – цитирует ТАСС источник в суде.

Гособвинение указывает, что подсудимые обвиняются в совершении тяжкого преступления экономической направленности.

"Ущерб по делу не погашен, один из подсудимых живет на территории другого региона, а другой имеет второе гражданство, сторона обвинения считает, что без какой-либо меры пресечения подсудимые могут скрыться от суда с целью ухода от наказания", – заявил прокурор Михаил Резниченко.

Ранее Московский городской суд отменил решение о возврате в прокуратуру уголовного дела "Седьмой студии". Дело направили в Мещанский суд на новое рассмотрение.

Гособвинение в апелляции возражало против возврата дела в надзорное ведомство. По мнению прокурора Михаила Резниченко, суд не мотивировал свое предложение, а в обвинении фигурантов противоречий нет.

Дело "Седьмой студии" вернется в суд 1 ноября

До этого суд отменил фигурантам дела прежнюю меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Дело было возвращено в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении, которое содержит противоречия, препятствующие его рассмотрению и постановлению приговора. По мнению гособвинения, дело вернули незаконно.

По делу "Седьмой студии" проходят худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин. Все они не признают вину.

В отдельном производстве находятся материалы в отношении экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой. Масляева заключила сделку со следствием, Воронову объявили в розыск и заочно арестовали.

По данным следствия, фигуранты дела завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта "Платформа", на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Ведомство, выступающее как потерпевшая сторона, выдвинуло требования о взыскании суммы к режиссеру и другим фигурантам.

