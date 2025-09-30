Семерых сотрудников Росгвардии арестовали в Северной Осетии

Фото: depositphotos/doomu

Семь росгвардейцов арестовали на два месяца в Северной Осетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики.

Среди задержанных - начальник управления, заместители начальника и другие сотрудники Росгвардии по республике. Их подозревают в получении взятки и пособничестве в даче взятки.

Ранее оперативники ГУСБ МВД РФ пресекли противоправную деятельность нескольких полицейских, которые передавали служебную информацию третьим лицам.

После этого сведения появлялись в публичном пространстве. При этом ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что информация передавалась сотрудникам телеграм-канала Baza.