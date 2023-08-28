В Москве суд отправил под домашний арест фигурантку дела об отравлении шаурмой

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Заместитель гендиректора частной организации – поставщика кафе "Бистро-24" на севере Москвы, где отравились шаурмой более 40 человек, отправлена под домашний арест. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации ведомства, суд принял к сведению ходатайство следствия, поэтому избрал 57-летней женщине меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 октября.

"В ближайшее время с участием прокурора суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще двух фигурантов", – добавила прокуратура в своем сообщении.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор зафиксировал пять случаев отравления шаурмой в кафе "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской. Было установлено, что в заведении использовались продукты без документации, их обработка и приготовление осуществлялись в неподходящих условиях.

Позже число случаев отравления увеличилось до 40. В связи со случившимся следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данному делу уже арестовали директора и владельца этой точки питания. Им грозит до 6 лет тюремного заключения.

Кроме того, стало известно о задержании еще троих фигурантов дела. Ими оказались гендиректор частной организации-поставщика, его заместитель и закупщик мясной продукции.

Суд арестовал двух фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой в кафе на севере Москвы