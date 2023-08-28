Еще троих фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой задержали в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сотрудники правоохранительных органов задержали еще троих фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой в кафе "Бистро-24" на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Задержаны еще трое фигурантов. <...> Это генеральный директор частной организации-поставщика и его заместитель, а также закупщик мясной продукции – замороженной курицы в бобинах для вертела для изготовления <...> шаурмы", – говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что директор кафе вместе с заместителем создали условия для изготовления там некачественной пищи, а закупщик мяса не проверял качество продукции, наличие у нее необходимых маркировок и документации. Кроме того, он не был официально трудоустроен в заведении.

Отмечается, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании мужчинам меры пресечения.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор зафиксировал пять случаев отравления шаурмой в кафе "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской. Было установлено, что в заведении использовались продукты без документации, их обработка и приготовление осуществлялось в неподходящих условиях.

Позже число случаев отравления увеличилось до 35. Госпитализация потребовалась 28 людям. В связи со случившимся следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.



Суд арестовал двух фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой в кафе на севере Москвы