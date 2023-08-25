Число отравившихся шаурмой на севере Москвы выросло до 35 человек

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Число отравившихся после употребления шаурмы и курицы гриль в кафе "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской на севере столицы выросло до 35 человек. Соответствующая информация появилась на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

В ведомстве уточнили, что заведение было опечатано 23 августа.

"Зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших – средней степени тяжести. Госпитализированы в инфекционные стационары 28 человек. У 16 заболевших установлен диагноз "сальмонеллез", бактериологически подтвержденный. Исследования продолжаются", – сообщается в материале.

Всего в ходе проверки сняли с реализации и забраковали свыше 180 килограммов пищевой продукции и продовольственного сырья без маркировок. Проводится анализ взятых проб сырья, продукции, воды и смывов.

Выяснилось, что мясо в "Бистро-24" поставлял ИП Халилов З. М, который торгует курицей в павильоне на территории оптового центра "Бухта". В отношении него была проведена отдельная проверка, в рамках которой забраковали 598 килограммов мяса птицы. Кроме того, у предпринимателя тоже не было сопроводительной документации на продукцию.

В ходе расследования планируется установить и других поставщиков. Также Роспотребнадзор намерен составить иски о компенсации убытков людям, у которых диагностировали отравление после посещения указанного кафе. Ситуация находится на особом контроле ведомства.

Ранее специалисты Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения санитарных норм в этом заведении. Там использовались немаркированные продукты без документации, их обработка и приготовление осуществлялось в неподходящих условиях.

Позднее было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Тогда сообщалось о 32 отравившихся после посещения "Бистро-24".

Следователи начали изымать продукты, которые использовались для приготовления блюд в кафе.



Следователи осматривают кафе на севере Москвы, где отравились люди