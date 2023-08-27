Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Савеловский суд Москвы арестовал двух человек по делу о массовом отравлении шаурмой в кафе "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской на севере столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Акопову О. С. и Кахраманову Э. Н. О., подозреваемым по пункту "а" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц")", – добавили в суде.

По данным столичного суда, в случае признания виновности им грозит до 6-ти лет тюремного заключения.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения санитарных норм в кафе на севере Москвы. Там использовались немаркированные продукты без документации, их обработка и приготовление осуществлялось в неподходящих условиях.

Позднее было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Тогда сообщалось о 32 отравившихся после посещения "Бистро-24". Следователи начали изымать продукты, которые использовались для приготовления блюд в кафе.

Позже в Роспотребнадзоре по Москве заявили, что число отравившихся после употребления шаурмы и курицы гриль в указанном кафе достигло 35 человек. В ведомстве заявили, что были госпитализированы в инфекционные стационары 28 человек. У 16 заболевших установлен диагноз "сальмонеллез".



Следователи осматривают кафе на севере Москвы, где отравились люди