Число отравившихся шаурмой в кафе на севере Москвы возросло до 40

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Более 40 человек отравились шаурмой в кафе на севере Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного СУ СК России.

Они обратились за медпомощью в период с 20 по 24 августа. Все пострадавшие ели шаурму в кафе быстрого питания, которое находится на севере Москвы.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор зафиксировал пять случаев отравления шаурмой в кафе "Бистро-24" на улице Софьи Ковалевской. Было установлено, что в заведении использовались продукты без документации, их обработка и приготовление осуществлялись в неподходящих условиях.

Позже число случаев отравления увеличилось до 35. Госпитализация потребовалась 28 людям. В связи со случившимся следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данному делу уже арестовали директора и владельца этой точки питания. Им грозит до 6 лет тюремного заключения.

Позже стало известно о задержании еще троих фигурантов дела. Ими оказались гендиректор частной организации-поставщика, его заместитель и закупщик мясной продукции. В скором времени следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Суд арестовал двух фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой в кафе на севере Москвы