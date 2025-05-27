Верховный суд разъяснил порядок применения запрета на арест тяжелобольных лиц

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Пленум Верховного суда России разъяснил порядок применения запрета на заключение под стражу тяжелобольных людей, сообщает ТАСС.

Таким лицам не нужно проходить медосвидетельствование, достаточно иметь соответствующие медицинские документы, заявил председатель судебного состава судебной коллегии по уголовным делам ВС Геннадий Иванов, представляя изменения в постановление "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий".

В разъяснении пленума указано, что частью 2.1 статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ установлен запрет на избрание меры пресечения лицам, страдающим от тяжелого заболевания. Однако суду следует тщательно проверять представленные медицинские документы, которые подтверждают наличие у подозреваемого или обвиняемого такого заболевания.

В отдельных случаях суд должен потребовать дополнительные документы и привлечь к участию в рассмотрении ходатайства экспертов, в том числе представителей медучреждения или лиц, выдавших такие документы.

При этом, уточнил пленум, необходимо иметь в виду, что запрет на арест действует в отношении лица, страдающего от заболевания независимо от категории преступления и наличия обстоятельств, которые являются основанием для заключения под стражу.

Пленум Верховного суда включил изменения в постановление о применении судами законодательства о мерах пресечения.

В феврале Владимир Путин подписал закон, направленный на ограничение применения меры пресечения в виде заключения под стражу. Речь идет о подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений ненасильственного характера, женщинах, имеющих малолетних детей, и лицах, страдающих тяжелыми заболеваниями.

До этого российский лидер поручил продолжить работу по гуманизации уголовного законодательства и практики его применения. С его слов, важнейшим фактором успешного и устойчивого развития страны и общества является защита как интересов государства, так и прав и свободы граждан и юрлиц.