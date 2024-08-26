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26 августа, 21:05

Политика

Суд заочно приговорил к 6 годам колонии экс-посла Украины в Казахстане Врублевского

Фото: kazahstan.mfa.gov.ua (Петр Врублевский внесен в перечень террористов и экстремистов)

Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) к шести годам колонии за призыв убивать русских, передает ТАСС со ссылкой на данные суда.

Инстанция признала Врублевского виновным в разжигании ненависти и вражды. Отбывать наказание экс-посол Украины будет в колонии общего режима.

Украинский президент Владимир Зеленский уволил Врублевского с должности посла в Казахстане осенью 2022 года. Решение связано с заявлением Врублевского, что киевским режим "старается убить как можно больше русских, чтобы меньше пришлось убивать их детям".

В ответ российский МИД вызвал посла Казахстана Ермека Кошербаева. Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила надежду на скорейшую высылку Врублевского из республики и указала, что УК страны предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет за разжигание национальной розни.

Весной московский суд заочно арестовал Врублевского на два месяца.

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