Военный суд допросит фигурантов дела о теракте в "Крокусе" на этой неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гособвинение по уголовному делу о теракте в "Крокус Сити Холле" на текущей неделе закончит представлять доказательства в суде и приступит к допросу обвиняемых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Всего планируется допросить 19 фигурантов дела. Эту информацию подтвердила адвокат Людмила Айвар, которая представляет интересы 127 потерпевших.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли здание. В результате погибли 150 человек.

Уголовное дело о теракте в концертном зале против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство. В числе обвиняемых есть исполнители теракта и их пособники.

Защита потерпевших попросила следствие арестовать активы бизнесменов Араза Агаларова и его сына Эмина, включая Crocus Group, АО "Крокус", частное охранное предприятие "Крокус профи" и АО "Крокус интернешнл".