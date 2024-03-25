Суд арестовал третьего фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы заключил под стражу третьего фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Шамсидина Фаридуни. Об этом сообщает РИА Новости.

"Избрать Шамсидину Фаридуни меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", – заявила судья Елена Ленская.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" в здание ворвались вооруженные террористы, которые открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал.

Следственный комитет сообщил, что в результате теракта погибло 137 человек. Число пострадавших достигло 182 человек.

Подозреваемые в атаке на "Крокус Сити Холл" были задержаны в Брянской области на следующий день, они направлялись к границе с Украиной.

Басманный районный суд города Москвы ранее арестовал двух участников нападения – Далерджона Мирзоева и Саидакрами Рачабализоду.



Обвиняемого в теракте в "Крокус Сити Холле" заключили под стражу до 22 мая