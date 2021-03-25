Следствие просит арестовать водителя Mercedes, сбившего насмерть двух женщин в Москве

Фото: МВД России

Водителя автомобиля марки Mercedes Хусена Сомона, который подозревается в смертельном ДТП на Пулковской улице в Москве, необходимо арестовать. С таким ходатайством выступили следственные органы, передает пресс-служба Головинского районного суда столицы.

"В Головинский районный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хусена Сомона", – говорится в сообщении.

По данным МВД, подозреваемый, двигаясь по Пулковской улице, врезался в автомобиль Mitsubishi, а после этого наехал на пешеходов, находящихся на тротуаре. Сразу после этого водитель скрылся с места происшествия.

Пострадавшие получили тяжелые травмы в результате наезда, а позднее скончались.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Водитель был задержан позднее.

