Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:30

Следствие просит арестовать водителя Mercedes, сбившего насмерть двух женщин в Москве

суды происшествия

Фото: МВД России

Водителя автомобиля марки Mercedes Хусена Сомона, который подозревается в смертельном ДТП на Пулковской улице в Москве, необходимо арестовать. С таким ходатайством выступили следственные органы, передает пресс-служба Головинского районного суда столицы.

"В Головинский районный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хусена Сомона", – говорится в сообщении.

По данным МВД, подозреваемый, двигаясь по Пулковской улице, врезался в автомобиль Mitsubishi, а после этого наехал на пешеходов, находящихся на тротуаре. Сразу после этого водитель скрылся с места происшествия.

Пострадавшие получили тяжелые травмы в результате наезда, а позднее скончались.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Водитель был задержан позднее.

Уголовное дело возбуждено после аварии на севере столицы с двумя погибшими

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать