Следствие просит арестовать водителя Mercedes, сбившего насмерть двух женщин в Москве

Фото: МВД России
Водителя автомобиля марки Mercedes Хусена Сомона, который подозревается в смертельном ДТП на Пулковской улице в Москве, необходимо арестовать. С таким ходатайством выступили следственные органы, передает пресс-служба Головинского районного суда столицы.
"В Головинский районный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хусена Сомона", – говорится в сообщении.
По данным МВД, подозреваемый, двигаясь по Пулковской улице, врезался в автомобиль Mitsubishi, а после этого наехал на пешеходов, находящихся на тротуаре. Сразу после этого водитель скрылся с места происшествия.
Пострадавшие получили тяжелые травмы в результате наезда, а позднее скончались.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Водитель был задержан позднее.
Уголовное дело возбуждено после аварии на севере столицы с двумя погибшими