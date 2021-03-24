Полиция задержала предполагаемого виновника ДТП на Пулковской улице

Фото: МВД России

Полиция задержала предполагаемого виновника смертельного ДТП, которое произошло на Пулковской улице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

"Сотрудники МВД задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП на Пулковской улице", – сказала Волк.

Во вторник, 23 марта, автомобиль Mercedes после столкновения с другой машиной на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда совершил наезд на двух женщин. Сразу после случившегося водитель оставил машину, а сам скрылся с места аварии.

Одна из пострадавших умерла в больнице спустя несколько часов после происшествия. 24 марта стало известно о смерти второй женщины.

По факту произошедшего столичные полицейские возбудили уголовное дело.

