Экс-совладелец "Зимней Вишни" вышел на свободу досрочно

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Бывший совладелец ТРЦ "Зимняя Вишня" в Кемерове Вячеслав Вишневский, осужденный по делу о взятке при строительстве торгового центра, освободился на прошлой неделе условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".

По словам адвоката Вадима Трифонова, такое решение принял Кировский районный суд Томска. Прокуратура подала жалобу, но суд ее не удовлетворил. Защитник Вишневского также рассказал, что в ноябре 2023 года его подзащитному изменили наказание в части условий его содержания – со строгого режима на исправительные работы.

"Летом 2023 года был полностью выплачен штраф, это из наказания – 70 миллионов рублей. Это дало нам возможность вывести его на более облегченные условия отбытия наказания. И на УДО он вышел вот сейчас", – сказал Трифонов.

Пожар в торговом центре произошел в марте 2018 года. Противопожарная система в здании была отключена. В результате это привело к гибели 60 человек, большинство из которых – дети.

В октябре 2021 года суд приговорил гендиректора "Зимней вишни" Надежду Судденок к 13,5 года лишения свободы. Остальные руководители ТЦ также получили соответствующие наказания.

При этом летом 2023-го судебная инстанция смягчила наказание Судденок на два месяца. В ноябре того же года она вышла на свободу по причине ухудшения здоровья.