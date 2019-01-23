Суд арестовал угонщика самолета Сургут – Москва

Суд арестовал на два месяца 41-летнего Павла Шаповалова, пытавшегося угнать пассажирский самолет Сургут – Москва. Мужчина пробудет под стражей до 22 марта, сообщает Следственный комитет РФ.
Шаповалова обвиняют в угоне воздушного судна, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Угонщик свою вину не признал.
Шаповалову назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Отправить к психиатрам его решили с учетом неадекватного поведения на борту и тяжести совершенного преступления. Медицинское освидетельствование не выявило в крови жителя Сургута алкоголя, наркотических и психотропных веществ.
Допрошены члены экипажа, все совершеннолетние пассажиры и родственники Шаповалова. В его квартире провели обыски.
22 января пассажир самолета компании "Аэрофлот" потребовал от экипажа изменить курс, заявив, что у него есть оружие. Его уговорили сесть на дозаправку в Ханты-Мансийске, где мужчину задержали.
Известно, что Шаповалов был судим за порчу имущества. По информации телеканала Москва 24, он работал егерем в местном заповеднике, но из-за постоянных прогулов его уволили по статье.
Соседка мужчины Алена Дерябина рассказала, что у Шаповалова хорошая семья и он всегда готов прийти на помощь.
Взрывчатых веществ и оружия у подозреваемого и в самолете обнаружено не было. Сам Шаповалов причины своего поступка объяснить не смог.
Опубликовано видео штурма самолета Сургут – Москва
Часть пассажиров лайнера вечером отправили в Москву резервным бортом. Некоторые из них остались в ХМАО, где им предоставили гостиницы. Опоздавшим на стыковочные рейсы из-за вынужденной посадки возместят убытки.
После случившегося проверку начала Сургутская транспортная прокуратура. Сотрудники ведомства проследят за исполнением законодательства в области обеспечения безопасности в аэропорту, откуда вылетел лайнер.
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