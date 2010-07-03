Суд поместил под домашний арест экс-главу Чехова Кононову

17:29
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Бывшую главу городского округа Чехов Марину Кононову поместили под домашний арест по 29 декабря. Решение принял Бабушкинский суд столицы, передает Агентство "Москва".
Ее обвиняют в мошенничестве с муниципальным имуществом на сумму более 7,3 миллиона рублей. Согласно материалам, которые были оглашены, Кононова признала вину частично.
В свою очередь, защита просила суд рассмотреть возможность избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий в связи с состоянием здоровья Кононовой и наличием у нее престарелых родителей.
Ранее стало известно, что Кононова по собственному желанию покинула свой пост. Временно исполняющим полномочия главы назначена заместитель главы администрации муниципалитета Ольга Карпова.
Кононовой предъявили обвинение в мошенничестве с муниципальным имуществом. По данным следствия, в результате преступных действий Кононовой из муниципальной собственности незаконно выбыло здание общей площадью 330 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 7,3 миллиона рублей. Ее проверят на причастность к другим подобным преступлениям.
Накануне следователи совместно с ФСБ провели обыски у Марины Кононовой. В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
В популярных Telegram-каналах говорится, что чиновница якобы передала нежилое помещение, которое находилось в собственности района, своему родственнику в аренду, а он передал его в субаренду. Позднее здание выкупили, однако деньги в районный бюджет не поступили.
Главе подмосковного Чехова предъявили обвинение в мошенничестве
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