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Происшествия

10:58

Главе подмосковного Чехова предъявили обвинение в мошенничестве

происшествия

Фото: telegram-канал 112

Главе городского округа Чехов Марине Кононовой предъявлено обвинение в мошенничестве с муниципальным имуществом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета России по области Ольгу Врадий.

"В результате преступных действий обвиняемой из муниципальной собственности незаконно выбыл объект недвижимого имущества – здание общей площадью 330 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 7,3 миллиона рублей", – заявила Врадий.

Она добавила, что Кононова в ходе допроса призналась в содеянном. В пятницу, 22 ноября, суд должен избрать ей меру пресечения. Подозреваемую также проверят на причастность к другим подобным преступлениям.

Накануне следователи совместно с ФСБ провели обыски у Марины Кононовой. В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В популярных Telegram-каналах говорится, что чиновница якобы передала нежилое помещение, которое находится в собственности у района, своему родственнику в аренду, а он передал его в субаренду. Позднее здание выкупили, однако деньги в районный бюджет не поступили.

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