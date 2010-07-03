Суд изъял имущество семьи полковника ФСБ Черкалина

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Головинский районный суд Москвы удовлетворил исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества и денежных средств семьи и окружения бывшего начальника отдела в управлении "К" службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина. Он обвиняется в получении взяток на десятки миллионов рублей.

"Исковые требования удовлетворить частично", – объявила судья Оксана Мрыхина.

Согласно оглашенному постановлению, стоимость активов (квартир, машин, участков земли, часов, наличных) составляет в сумме более 6 миллиардов рублей.

По информации Агентства "Москва", родители Черкалина пояснили, что их сын обосновал хранение в их квартире более 50 миллионов долларов служебной необходимостью. Мать полковника подчеркнула, что не знала, какое именно имущество оставил сын. По ее словам, она не возражала, так как они "одна семья".

Представитель прокуратуры пояснил, что при обыске в квартире родителей полковника было изъято 50 миллионов долларов, 1 миллион евро и 15 миллионов рублей.

В суде выступил дядя силовика Александр Черкалин. Он заявил, что минимум 45 миллионов рублей отцу полковника Владимиру Черкалину подарил дедушка Кирилла Черкалина Иван в 2011 году. Эти деньги в пачках купюрами в 5000 рублей дед Черкалина хранил в коробке из-под обуви в шкафу. Самому Александру Черкалину родственник передал квартиру в Белгороде. Дядя силовика отметил, что, на его взгляд, Иван Черкалин мог зарабатывать такие деньги, поскольку до последнего дня своей жизни "был активным".

"Он уволился из армии и начал поживать в Белгороде с 1984 года. Работал в гражданской обороне. У него там были знакомые. В 1990-е отец работал на трех-четырех работах. Каких – не знаю. Стаж рабочий больше 60 лет. Да, я считаю, что он мог заработать такие деньги", – подчеркнул дядя силовика Александр Черкалин, рассказывая про дедушку Ивана.

Сам Кирилл Черкалин не участвовал в процессе, его интересы представлял адвокат.

Прокурор в суде не поддержал иск ведомства в части изъятия в доход государства двухкомнатной квартиры на Мичуринском проспекте младшей сестры подсудимого Анастасии Черкалиной, поскольку было установлено, что имущество было получено из предусмотренных законом источников.

"Прокуратура отказывается от требования обращения в доход государства квартиры ответчицы А. Черкалиной, поскольку установлено, что квартира получена из предусмотренных в законе источников: представлены документы, подтверждающие это", – сказал прокурор Илья Малофеев.

Квартира была выдана государством в 2004 году по договору социального найма Анастасии Черкалиной и ее родителям. Позже квартиру приватизировала мать Черкалина Наталья, и она потом подарила жилье дочери.

Ранее сообщалось, что при обыске у родителей Кирилла Черкалина нашли 1 миллион евро и 15 миллионов рублей. Всего в иске об изъятии имущества значатся 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов, 8 миллионов евро, 5 квартир, 2 загородных дома, 6 земельных наделов, 14 нежилых помещений и 2 автомобиля.

