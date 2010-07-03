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Общество

18:47

Черкалин объяснил хранение 50 миллионов долларов служебной необходимостью

суды происшествия общество

Фото: соцсети

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин объяснил хранение 50 миллионов долларов в квартире родителей. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, передает РИА Новости.

По словам матери Черкалина, он попросил родных оставить у себя деньги, объяснив это "служебной необходимостью". Женщина заявила, что не знала, что за имущество принимает в дом, но была не против хранить его.

Помимо долларовой суммы, при обыске у родителей нашли миллион евро и 15 миллионов рублей. Всего в прокурорском иске об изъятии имущества Черкалина значатся 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов, 8 миллионов евро, 5 квартир, 2 загородных дома, 6 земельных наделов, 14 нежилых помещений и 2 автомобиля.

Ответчиками по делу о мошенничестве также проходят отец Черкалина, мать, младшая сестра, две бывшие жены задержанного и другие близкие.

Кирилл Черкалин ранее занимал пост начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России. Мужчину обвиняют в получении взятки в 850 тысяч долларов от главы коммерческой фирмы. По условиям сделки, Черкалин должен был оказывать компании покровительство.

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