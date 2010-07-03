К главе подмосковного Чехова пришли с обыском

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Следователи совместно с ФСБ проводят обыски у главы подмосковного города Чехова Марины Кононовой, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, обыски проводятся в рамках возбужденного уголовного дела. Он не уточнил, по какой статье возбуждено дело.

Ранее бывшего мэра подмосковной Истры Андрея Вихарева обвинили в хищении не менее 80 миллионов рублей бюджетных средств. После задержания он скрылся от следствия, чиновника объявили в федеральный розыск.