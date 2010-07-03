Бывший мэр Истры Андрей Вихарев объявлен в розыск

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев скрылся от следствия после задержания. Его объявили в федеральный розыск, передает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.

"МУ МВД России "Щелковское" распространило ориентировку на розыск и задержание Вихарева Андрея Геннадиевича 1969 года рождения", – передали агентству.

Вместе с Вирахевым в розыск объявлен Алексей Деньгин 1983 года рождения. По данным ориентировки, их обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также в легализации средств, приобретенных в результате преступления (ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Вихарева задержали 7 ноября. Его подозревают в должностных преступлениях. В администрации Истры и доме экс-мэра проходили обыски.

С 1998 по 2011 год он был председателем совета директоров, затем президентом строительной компании "Гарантия-строй". В 2009 году его избрали депутатом Совета депутатов города Жуковского Подмосковья, откуда Вихарев ушел в 2011-м.

С 2014-го исполнял обязанности главы города Лосино-Петровский, после стал главой Волоколамского района и главой подмосковной Истры. В конце сентября 2019 года ушел в отставку с поста мэра.