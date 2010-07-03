Суд арестовал министра строительства Ставрополья

Фото: телеграм-канал "Следак Шепнул"

Министр строительства и архитектуры Ставрополья Алексей Когарлыцкий, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями, заключен под стражу, сообщает ТАСС.

Когарлыцкого задержали накануне. По версии следствия, он подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат фирмы по госконтракту на строительство легкоатлетического манежа – на оплату вентиляционного оборудования и покрытия пола. Их монтаж не был проведен, а цена материалов была существенно завышена.

Действия чиновника нанесли ущерб государству более чем на 14 миллионов рублей. По месту жительства и работы чиновника провели обыски. Изъята документация.

Ранее задержали бывшего главу подмосковного города Истра Андрея Вихарева. Его подозревают в должностных преступлениях. В администрации города и в доме у Вихарева прошли обыски.