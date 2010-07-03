Задержан бывший глава подмосковной Истры

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Бывший глава подмосковного города Истра Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас с чиновником ведутся следственные действия. В администрации города и в доме у Вихарева проходят обыски.

Вихарев занимал пост главы истринской администрации с ноября 2018 года по сентябрь 2019-го. Решение уйти в отставку он объяснил состоянием здоровья.

Ранее свой пост покинул глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин, арестованный по подозрению в получении взятки. Его отставку приняли депутаты гордумы.