Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

16:59

Глава городского округа Чехов Кононова ушла в отставку

происшествия

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Глава городского округа Чехов Марина Кононова по собственному желанию покинула свой пост. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа Чехов.

"Причиной сегодняшнего внеочередного заседания совета депутатов городского округа Чехов стало рассмотрение заявления главы городского округа Чехов об отставке по собственному желанию. Заявление было принято к сведению", – говорится в сообщении.

Временно исполняющим полномочия главы назначена заместитель главы администрации муниципалитета Ольга Карпова.

Ранее Марине Кононовой предъявили обвинение в мошенничестве с муниципальным имуществом. По данным следствия, в результате преступных действий Кононовой из муниципальной собственности незаконно выбыло здание общей площадью 330 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 7,3 миллиона рублей.

На допросе Кононова призналась в содеянном. Подозреваемую проверят на причастность к другим подобным преступлениям. Следствие попросило отправить ее под домашний арест.

Накануне следователи совместно с ФСБ провели обыски у Марины Кононовой. В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В популярных Telegram-каналах говорится, что чиновница якобы передала нежилое помещение, которое находилось в собственности района, своему родственнику в аренду, а он передал его в субаренду. Позднее здание выкупили, однако деньги в районный бюджет не поступили.

Главе подмосковного Чехова предъявили обвинение в мошенничестве

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика