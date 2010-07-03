Глава городского округа Чехов Кононова ушла в отставку

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Глава городского округа Чехов Марина Кононова по собственному желанию покинула свой пост. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа Чехов.

"Причиной сегодняшнего внеочередного заседания совета депутатов городского округа Чехов стало рассмотрение заявления главы городского округа Чехов об отставке по собственному желанию. Заявление было принято к сведению", – говорится в сообщении.

Временно исполняющим полномочия главы назначена заместитель главы администрации муниципалитета Ольга Карпова.

Ранее Марине Кононовой предъявили обвинение в мошенничестве с муниципальным имуществом. По данным следствия, в результате преступных действий Кононовой из муниципальной собственности незаконно выбыло здание общей площадью 330 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 7,3 миллиона рублей.

На допросе Кононова призналась в содеянном. Подозреваемую проверят на причастность к другим подобным преступлениям. Следствие попросило отправить ее под домашний арест.

Накануне следователи совместно с ФСБ провели обыски у Марины Кононовой. В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В популярных Telegram-каналах говорится, что чиновница якобы передала нежилое помещение, которое находилось в собственности района, своему родственнику в аренду, а он передал его в субаренду. Позднее здание выкупили, однако деньги в районный бюджет не поступили.

