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Происшествия

13:57

СК попросил отправить под домашний арест главу Чехова Кононову

суды происшествия

Фото: телеграм-канал "Криминальная Россия"

Следствие попросило отправить под домашний арест главу городского округа Чехов Марину Кононову, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом, как передает Агентство "Москва", сообщила пресс-секретарь Бабушкинского районного суда Александра Савельева.

"Материалы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Кононовой поступили в суд", – сказала пресс-секретарь.

По данным следствия, в результате преступных действий Кононовой из муниципальной собственности незаконно выбыло здание общей площадью 330 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 7,3 миллиона рублей.

На допросе Кононова призналась в содеянном.

Накануне следователи совместно с ФСБ провели обыски у Марины Кононовой. В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В популярных Telegram-каналах говорится, что чиновница якобы передала нежилое помещение, которое находилось в собственности района, своему родственнику в аренду, а он передал его в субаренду. Позднее здание выкупили, однако деньги в районный бюджет не поступили.

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