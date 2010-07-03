СК попросил отправить под домашний арест главу Чехова Кононову

Фото: телеграм-канал "Криминальная Россия"
Следствие попросило отправить под домашний арест главу городского округа Чехов Марину Кононову, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом, как передает Агентство "Москва", сообщила пресс-секретарь Бабушкинского районного суда Александра Савельева.
"Материалы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Кононовой поступили в суд", – сказала пресс-секретарь.
По данным следствия, в результате преступных действий Кононовой из муниципальной собственности незаконно выбыло здание общей площадью 330 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 7,3 миллиона рублей.
На допросе Кононова призналась в содеянном.
Накануне следователи совместно с ФСБ провели обыски у Марины Кононовой. В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
В популярных Telegram-каналах говорится, что чиновница якобы передала нежилое помещение, которое находилось в собственности района, своему родственнику в аренду, а он передал его в субаренду. Позднее здание выкупили, однако деньги в районный бюджет не поступили.