Добровинский опроверг согласие потерпевших на смягчение наказания Ефремову

Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Адвокат Александр Добровинский заявил, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова по-прежнему выступают против смягчения наказания. Об этом сообщает РИА Новости.
"Наша позиция никак не поменялась. Мы не высказывались за смягчение наказания", – заявил юрист.
Ранее сообщалось, что после выплаты компенсации трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова готовы на частичное смягчение приговора артисту. В частности, речь шла о замене колонии общего режима на колонию-поселение.
Пресненский районный суд в начале сентября признал актера Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров. Артиста приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима, лишили прав на три года и обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего.
На 22 октября назначено рассмотрение апелляции на приговор Ефремову. Защита актера рассчитывает на смягчение приговора – как в части места содержания, так и по срокам.
Трое потерпевших по делу Ефремова согласны на смягчение наказания для актера
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