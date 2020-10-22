Добровинский опроверг согласие потерпевших на смягчение наказания Ефремову

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат Александр Добровинский заявил, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова по-прежнему выступают против смягчения наказания. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наша позиция никак не поменялась. Мы не высказывались за смягчение наказания", – заявил юрист.

Ранее сообщалось, что после выплаты компенсации трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова готовы на частичное смягчение приговора артисту. В частности, речь шла о замене колонии общего режима на колонию-поселение.

Пресненский районный суд в начале сентября признал актера Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров. Артиста приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима, лишили прав на три года и обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего.

На 22 октября назначено рассмотрение апелляции на приговор Ефремову. Защита актера рассчитывает на смягчение приговора – как в части места содержания, так и по срокам.

