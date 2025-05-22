Суд продлил домашний арест блогерам Чекалиным

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Троицкий районный суд Москвы продлил на месяц домашний арест блогеру Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее бывшему супругу Артему Чекалину, которые обвиняются в незаконном выводе денег из России. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Суд не удовлетворил ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения на более мягкую.

В 2023 году Чекалины обвинялись в неуплате налогов на сумму в размере более 300 миллионов рублей, но они закрыли задолженность, а дело об уклонении от налогов было прекращено.

В октябре 2024 года блогерам и их бизнес-партнеру было предъявлено обвинение в незаконном выводе более 250 миллионов рублей по подложным документам. По данным стороны обвинения, в документах экс-супругов были выявлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

В конце прошлого года суд отправил Лерчек и ее бывшего супруга под домашний арест.