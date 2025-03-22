Дело американца Татера о нападении на полицейского поступило в Мещанский суд Москвы

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский районный суд Москвы зарегистрировал материалы уголовного дела в отношении гражданина США Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского после инцидента в отеле Radisson. Об этом со ссылкой на документы суда сообщает ТАСС.

"Обвиняемый: Татер Д. (Ст. 318, Ч. 1). Судья: Горюнова О. И. Зарегистрировано 20.03.2025", – указано в документе.

Дата предварительных слушаний, которые пройдут в закрытом режиме, будет назначена судьей. На этих слушаниях определят порядок рассмотрения дела в отношении Татера.

Американца арестовали в августе 2024 года. Срок ареста ему продлевали дважды.

Татер устроил дебош при заселении в гостиницу в Мещанском районе столицы после того, как ему отказали в регистрации из-за отсутствия миграционной карты. Представители отеля вызвали полицию, после прибытия правоохранителей американец ударил одного из них.

Татер заявил, что приехал в страну за политическим убежищем из-за преследований со стороны ЦРУ. Адвокат американца сообщил, что до ареста его подопечный находился в стране на законных основаниях – у него была виза.